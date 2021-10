Star in the Star: Ilary Blasi va in onda con la finale del discusso show di Canale 5. Chi vincerà? (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lo show di Canale 5 che non ha mai decollato è arrivato al finale della sua prima edizione. La quinta serata di oggi giovedì 14 ottobre 2021 metterà in scena la finalissima del programma che di fatto è stato anticipata rispetto a quelle che erano le intenzioni dei vertici Mediaset. Star in the Star torna dunque per l’ultima volta su Canale5 con la conduzione di Ilary Blasi, la giuria formata da Andrea Pucci, Marcella Bella e Claudio Amendola. Quello che c’è da sapere sulla quinta puntata dello show che incoronerà il suo primo, e forse ultimo, vincitore. Star in the Star: quando va in onda la ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Lodi5 che non ha mai decollato è arrivato aldella sua prima edizione. La quinta serata di oggi giovedì 14 ottobre 2021 metterà in scena la finalissima del programma che di fatto è stato anticipata rispetto a quelle che erano le intenzioni dei vertici Mediaset.in thetorna dunque per l’ultima volta su5 con la conduzione di, la giuria formata da Andrea Pucci, Marcella Bella e Claudio Amendola. Quello che c’è da sapere sulla quinta puntata delloche incoronerà il suo primo, e forse ultimo, vincitore.in the: quando va inla ...

