Star in the Star eliminati ultima puntata, la classifica finale. Chi ha vinto ieri sera (Di venerdì 15 ottobre 2021) Star in the Star eliminati ultima puntata, chi ha vinto ieri ... Leggi su spettacoloitaliano (Di venerdì 15 ottobre 2021)in the, chi ha...

Advertising

QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 appuntamento con la finale di #StarInTheStar. Ospiti della serata @_AnnaTatangelo_… - _emmeci_ : Anche stasera c'è un po' di Star In The Star in questa pubblicità ?? #StarInTheStar - SPYit_official : La prima edizione di “#StarintheStar” è stata vinta da Loredana Berté: ecco chi si nascondeva sotto la maschera del… - redazionerumors : #LoredanaBertè vince la prima - e presumibilmente ultima - edizione di #StarInTheStar, il celebrity show di Canale… - riveranghel : The Diamond Star Rapunzel Soriano ?????? -