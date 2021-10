Stadi al 75% | il nuovo protocollo della FIGC per tutti i campionati

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Laha pubblicato ilper la pianificazione, organizzazione e gestionestagione sportiva 2021/2022 Laha pubblicato ilper la pianificazione, organizzazione e gestionestagione sportiva 2021/2022 finalizzato al contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli allenamenti, l’attività pre gara e le gare in presenza di spettatori, un ulteriore aggiornamento del documento valido dall’iniziostagione in corso. Ilpubblicato oggi, che riguarda iprofessionistici, la Serie A femminile, le competizioni Primavera 1, 2, 3 e 4 e l’attività degli arbitri, è aggiornato alle nuove disposizioni di legge in materia ...

Attualitàal%: pubblicato dalla FIGC il nuovo Protocollo valido per i campionati prof, A Femminile e Primavera Il documento è aggiornato alle nuove disposizioni di legge in materia di accesso degli ...Il documento, già stilato a inizio stagione, viene modificato e ripubblicato quest'oggi in virtù della capienza al% deglidecisa dal Governo: i protocolli per Campionati professionistici, ...La Federcalcio ha aggiornato il protocollo in materia di contenimento della pandemia da Covid-19 e ci sono alcune importanti novità PROTOCOLLO. Come riportato dal sito ufficiale della Figc, è stato pu ...Sempre più pubblico negli stadi. Con la capienza al 75% la Federcalcio ha pubblicato il nuovo protocollo per la pianificazione, organizzazione e gestione della stagione sportiva 2021/2022 finalizzato ...