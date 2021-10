Spinaceto50 | Michetti ci ha chiuso la campagna elettorale ma forse non lo sapeva

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Spinaceto il grande quartiere periferico a sud-ovest della città di Roma, situato ad appena un chilometro oltre il Grande Raccordo Anulare, tra la Via Pontina e via di Mezzocamino, ha compiuto i suoi primi 50 anni. Per festeggiare, l’Officina delle Culture APS ha organizzato, una festa di suoni, racconti e immagini. Una mostra fotografica di scatti degli anni 70 e foto di oggi elaborate dal collettivo Raccontare Spinaceto. Nell’anfiteatro della Piazzetta Rossa adiacente largo Cannella (recentemente scoperta dalla politica nel maldestro tentativo, soprattutto a destra di recuperare le cosiddette periferie, anche se Spinaceto ha una sua originale storia non riconducibile alla paeriferia tout court), domenica 17 ottobre dalle 16.30 si svolgerà un concerto dei musicisti di Spinaceto tra musica pop-rock, jazz, folk, rap, ricordi e racconti con la direzione ...