Special Olympics Italia 2021 | il centro equestre di Sant’Agata alla ribalta

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Agli, svoltisi in Campaniascuola sottufficiali aeronautica militare di Caserta, ben 2 atlete della Scuola di Equitazione “Il casale del cavaliere”,izzata in EDA (equitazione per diversamente abili), sono salite sul podio nella gara di equitazione, Miryam Mastroianni di Cerreto Sannita,quale sono arrivate anche le congratulazioni del sindaco e dell’intera amministrazione comunale per il grande risultato ottenuto, e Giustina Razzano dide’ Goti. Altre due le atlete deldide’ Goti che hanno partecipato con un ottimo risultato, Anna Pasquarella dide’ Goti ...