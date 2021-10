Spaccio di droga tra Campania e Lombardia: 18 arresti e perquisizioni (Di giovedì 14 ottobre 2021) Bergamo - Carabinieri in azione tra Lombardia e Campania . I Carabinieri di Bergamo stanno infatti dando esecuzione a 18 ordinanze cautelari nell'ambito di una operazione contro lo Spaccio di droga. I ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 14 ottobre 2021) Bergamo - Carabinieri in azione tra. I Carabinieri di Bergamo stanno infatti dando esecuzione a 18 ordinanze cautelari nell'ambito di una operazione contro lodi. I ...

Advertising

ValBrembanaWeb : In corso perquisizioni per spaccio di droga - Borderline_24 : Spaccio di #Droga nella #Piazza di #Barletta: in manette due giovani - Barbara68545184 : RT @SkyTG24: Spaccio di droga tra Lombardia e Campania: 18 arresti - De_Sand88 : RT @SkyTG24: Spaccio di droga tra Lombardia e Campania: 18 arresti - ValserianaNews : Maxi operazione dei Carabinieri di Bergamo contro lo spaccio di stupefacenti, perquisizioni anche in Val Seriana. -