Sostenibilità | italiani virtuosi ma poco consapevoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 14 ottobre 2021) (Adnkronos) -ma: dichiarano di voler vivere in un mondo più sostenibile, ma il 66% rivela di non sapere come fare. Di fatto però moltissimi effettuano una corretta raccolta differenziata, separando plastica (91%), carta (90%), vetro (89%), lattine di alluminio (87%), organico (87%), pile (70%), farmaci (66%) e Raee (58%). È quanto emerge dalla ricerca 'Raee, Economia Circolare e Cambiamento Climatico. Una ricognizione dei livelli di conoscenza dei cittadini, delle loro opinioni e comportamenti' realizzata a settembre 2021 da Ipsos per conto di Erion su un campione di 1000 cittadini(dai 18 ai 75 anni) attraverso la metodologia Cawi, Computer Assisted Web Interview. Non solo: dalla ricerca risulta che glisono piuttosto inclini ad ...