Sono passati 21 anni: che fine hanno fatto i protagonisti della prima edizione del Grande Fratello (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ricordate i protagonisti della prima edizione del Grande Fratello? Sono passati 21 anni: ecco cosa fanno oggi! 21 anni fa arrivava nel piccolo schermo un reality che ha cambiato la storia della televisione italiana. Il Grande Fratello è stato trasmesso in Italia, su Canale 5, per la prima volta nel 2000. Persone sconosciute al mondo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ricordate idel21: ecco cosa fanno oggi! 21fa arrivava nel piccolo schermo un reality che ha cambiato la storiatelevisione italiana. Ilè stato trasmesso in Italia, su Canale 5, per lavolta nel 2000. Persone sconosciute al mondo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ItaliaViva : A Eboli i 5 stelle sono passati dal 33,3% del 2018 al 4,5% del 2021, ormai non li vota più nessuno. È quello che su… - OfficialSSLazio : Sono passati 99 anni dalla nascita di Tommaso Maestrelli ?? - RadioZetaOf : ?? I @thisismaneskin hanno deciso di farci una bella sorpresa e sono passati a trovarci in studio per una chiacchier… - FXCM_Dati : #EURUSD SSI Avvertenza di rischio: le perdite possono eccedere i depositi Disclaimer: i risultati passati non sono… - Scienzaperfetta : @riccardo_71 @Corriere Passati di moda... gia' finiti?????? ora ci sono i centri sociali...?????? -