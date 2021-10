Sono Irene | ho 25 anni e da tutta la vita tento di diventare cittadina italiana Ecco la mia storia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Mi chiamoOgiede, ho 25e vivo proprio qui a Verona. Con l’elezione del nuovo segretario del Pd, Enrico Letta, è tornato in auge il dibattito sullo Ius soli e Ius culturae. Nel retroscena vi è tanto dolore e senso di smarrimento di molti genitori, ragazze e ragazzi che – come me – vivono nell’angoscia di non vedere riconosciuti i propri diritti. Mia madre, Joyce, arrivò qui in Italia regolarmente nel lontano 1989 con l’intenzione di esercitare la professione di insegnante d’inglese. A nulla servirono i tentativi di ottenere una laurea equipollente a quella conseguita in Nigeria. Non potendo permettersi di affrontare le spese per integrare gli esami, che le avrebbero permesso di ottenere il riconoscimento del titolo, dovette accontentarsi di un comune lavoro. Nel 1992 nacque mia sorella, Franca, e l’anno successivo, dopo 6 ...