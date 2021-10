Soleil Sorge icona fashion del GF Vip 6 Ma ecco quanto costa il suo top

(Di giovedì 14 ottobre 2021), da UeD al GF Vip 6 e sempre da grande protagonista. Tra i concorrenti di questa nuova edizione del reality di Alfonso Signorini la modella e influencer italo americana ha fatto parlare di sé da subito. Nella Casa ha infatti rivisto Gianmaria Antinolfi, l’imprenditore con cui in passato aveva avuto un flirt e ora, dopo una lunga serie di scontri, sembra essere tornata la tensione tra loro. Nelle scorse oreha infatti rivelato ad Alex Belli di non tollerare più l’atteggiamento del suo ex, che nel frattempo si è molto avvicinato a Sophie Codegoni. “Si gira e mi fa: ‘Fatti i fatti tuoi, io dentro la cucina tua non ti dico un caz… fatti i fatti tuoi’. Ma stai bene? A me sta veramente iniziando a dare fastidio. Non solo è entrato qui dentro e per quattro puntate il mio percorso lo sta solo ...

Grande Fratello Vip 6, Clarissa Hailè Selassiè si sfoga: 'C'è troppa maleducazione" Ormai le incomprensioni trae Clarissa Selassiè sono solo un ricordo. Difatti le due concorrenti del GF Vip si sono molto riavvicinate in questo periodo, e spesso si scambiano preziosi consigli. E in queste ultime ...... "È una persona corretta" Queste prime settimane di GF Vip hanno visto come protagonista Gianmaria Antinolfi , finito tra due fuochi molto scottanti comee, di recente, Sophie Codegoni. ...NELLA CASA. Sophie Codegoni: "Soleil Sorge non sarà mai una mia amica" Al Grande Fratello Vip la gieffina si confida con Alex Belli sul suo rapporto con Soleil e Gianmaria ...Soleil Sorge non intende condividere la casa con Antinolfi. 'O va via lui o me ne vado io da qua. Soleil Sorge contro Gianmaria Antinolfi: “O va via lui o me ne vado io, ha rotto il caz**” Al Grande F ...