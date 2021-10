Solaro | i genitori di Martina Luoni portano i suoi capelli nel vento di Fuerteentura

Leggi su ilnotiziario

(Di giovedì 14 ottobre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Idi, la 27enne dimorta un mese fa per un tumore, dopo una lunga battaglia in cui si era battuta anche per garantire le cure salvavita in emergenza Covid, fino a diventare testimonial di Regione Lombardia, sono stati a Fuerteventura per disperdere una ciocca dei, esaudendo un suo tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.