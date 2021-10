Social Selling: definizione e importanza per le aziende oggi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi Giovanna Fusco Tutti ne parlano ma pochi ne fanno uso: di cosa si tratta? Del Social Selling, ossia l’insieme di azioni finalizzate alla vendita che intercorrono tra aziende e clienti, da non confondere con il Social Media Marketing o il Social Media Advertising. Secondo la definizione di HubSpot intendiamo la pratica di utilizzare i canali Social per trovare nuovi prospect, creare rapporti con loro più diretti, aumentare la lista contatti e raggiungere gli obiettivi di vendita. Quali sono le attività principali di Social Selling? Trasformare il proprio profilo in un brand professionale Le persone stanno diventando sempre più attente e consapevoli e, di conseguenza, decidono di affidarsi a qualcuno che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutidi Giovanna Fusco Tutti ne parlano ma pochi ne fanno uso: di cosa si tratta? Del, ossia l’insieme di azioni finalizzate alla vendita che intercorrono trae clienti, da non confondere con ilMedia Marketing o ilMedia Advertising. Secondo ladi HubSpot intendiamo la pratica di utilizzare i canaliper trovare nuovi prospect, creare rapporti con loro più diretti, aumentare la lista contatti e raggiungere gli obiettivi di vendita. Quali sono le attività principali di? Trasformare il proprio profilo in un brand professionale Le persone stanno diventando sempre più attente e consapevoli e, di conseguenza, decidono di affidarsi a qualcuno che ...

