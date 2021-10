Smartphone e TV con la “Carta del Docente”: denunciati 62 insegnanti (Di giovedì 14 ottobre 2021) Smartphone e TV con la “Carta del Docente”, irregolarità da parte di 62 insegnanti e un commerciante Hanno utilizzato la “Carta del Docente” per acquistare Smartphone e TV ed elettrodomestici non compatibili con le finalità del bonus: è quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Lamezia Terme sul conto di 62 insegnanti nel quadro delle Leggi su periodicodaily (Di giovedì 14 ottobre 2021)e TV con la “del”, irregolarità da parte di 62e un commerciante Hanno utilizzato la “del” per acquistaree TV ed elettrodomestici non compatibili con le finalità del bonus: è quanto accertato dalla Guardia di Finanza di Lamezia Terme sul conto di 62nel quadro delle

