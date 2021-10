Smart TV | console di gioco e telecamera smart | la nuova offerta di Vodafone per le famiglie

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 14 ottobre 2021) MILANO – Il meglio della connettivitàe della tecnologia per la casa insieme in un’unica. Da questo meseoffre ai suoi clienti la possibilità di aderire a un’di rete fissae di acquistare in un unico pacchetto un prodotto a scelta fra unaTV, unae una. Ladedicata alleè raccontata da un nuovo spot tv che vede protagonisti Alessandro Cattelan e una “famiglia”, i cui componenti riescono a stare vicini, anche se fisicamente lontani, grazie alla tecnologia e alla velocità della fibra ...