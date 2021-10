Singapore | banca centrale inasprisce la politica monetaria

(Di giovedì 14 ottobre 2021) (Teleborsa) – Monetary Authority of(MAS), ladella città-stato asiatica, ha comunicato un restringimento della. L’autorità ha infatti affermato di aver aumentato “leggermente” la pendenza della sua banda valutaria rispetto al precedente tasso di apprezzamento dello 0% annuo. “Questo percorso di apprezzamento garantirà la stabilità dei prezzi nel medio termine, pur riconoscendo i rischi per la ripresa economica”, si legge nel comunicato della. Ciò significa che il dollaro dipuò apprezzarsi rispetto a un paniere di valute all’interno di una banda non dichiarata. MAS gestisce laattraverso la fissazione del tasso di cambio, piuttosto ...

