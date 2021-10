Sindacati sabato in piazza: ecco perché ‘secondo il costituzionalista’ non violano il silenzio elettorale prima dei ballottaggi (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sulla ‘carta’ o, come preferite dire, ‘a naso, non appare certo una bella iniziativa quella di convocare in piazza migliaia di persone, a ridosso di una tornata elettorale, come quella rappresentata dal ballottaggio per le comunali. Oltretutto, visto che su tutto ciò ‘pesano’ ancora le pessime scene di violenza alle quali siano stati costretti ad assistere in occasione della protesta contro il green pass nella Capitale, ecco che la mobilitazione indetta dai Sindacati per sabato prossimo a Roma, rischia invece – eccome – di tradursi in ‘intromissione’ nell’ambito della campagna elettorale. O almeno, ribadiamo, questa è la prima impressione suscitata. Manifestazione Sindacati: “Non si tratta di partiti politici, dunque ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sulla ‘carta’ o, come preferite dire, ‘a naso, non appare certo una bella iniziativa quella di convocare inmigliaia di persone, a ridosso di una tornata, come quella rappresentata dalo per le comunali. Oltretutto, visto che su tutto ciò ‘pesano’ ancora le pessime scene di violenza alle quali siano stati costretti ad assistere in occasione della protesta contro il green pass nella Capitale,che la mobilitazione indetta daiperprossimo a Roma, rischia invece –me – di tradursi in ‘intromissione’ nell’ambito della campagna. O almeno, ribadiamo, questa è laimpressione suscitata. Manifestazione: “Non si tratta di partiti politici, dunque ...

EnricoLetta : Sabato è l’Italia intera che si deve unire attorno alla Costituzione e al rifiuto della violenza fascista. Per ques… - elio_vito : La mia lettera a Maurizio Landini di adesione alla manifestazione indetta per sabato 16 dai Sindacati. Mai più fasc… - serracchiani : Sabato saremo in piazza San Giovanni con i sindacati per difendere la democrazia e respingere la violenza fascista.… - zazoomblog : Sindacati sabato in piazza: ecco perché ‘secondo il costituzionalista’ non violano il silenzio elettorale prima dei… - MamySwamy : RT @STriglione: Ma lo #SCIOPEROGENERALE di oggi contro #greenpass è patrocinato dai sindacati che condannano la manifestazione #novax di s… -