Siena | Perinetti | “Girone B di ferro | Lores pensa solo al campo Lucca? Da seguire”

Advertising

alaimotmw : Giorgio #Perinetti a @TuttoMercatoWeb: “Girone di ferro ma il mio #Siena vuole crescere. #Vlahovic? Come… - junews24com : Lucca Juve, Perinetti ammette: «È un caso strano. Vi spiego perché» - - OKsiena : SIENA CALCIO, PERINETTI: 'GRUPPO COESO, ORA DOBBIAMO MIGLIORARCI' - GazzettadiSiena : Giorgio Perinetti fa il punto della situazione dopo sette gare di campionato -

Ultime Notizie dalla rete : Siena Perinetti

Mediagol.it

Commenta per primo Nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport, il ds delGiorgioha parlato così del nuovo bomber della Serie B Lorenzo Lucca : 'Il Palermo ha avuto il coraggio di lanciarlo, il Pisa di investire su di lui. E' un caso strano, perché nelle ...Giorgio, direttore sportivo del, ha parlato di Lorenzo Lucca, obiettivo di calciomercato di molte big Il ds del, Giorgio, ha detto la sua a La Gazzetta dello Sport su Lorenzo Lucca, attaccante del Pisa seguito da Juve, Inter e Milan. Le sue dichiarazioni. ...Dalle prestazioni offerte fin qui dal Siena, all'exploit di Lorenzo Lucca ed il futuro di Dusan Vlahovic: le dichiarazioni rilasciate da Giorgio Perinetti ...Siamo capitati in un girone di ferro dove non ci sono monofavorite come Padova e Bari negli altri gironi. Patiamo la mancanza di uno storico sia a livello di preparazione atletica che di ...