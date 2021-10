Sicilia, il convegno organizzato in Assemblea regionale da chi paragona il green pass al nazismo: tra gli ospiti anche un assessore (Di giovedì 14 ottobre 2021) Un convegno contro il green pass lì dove per entrare è obbligatorio averlo, ovvero all’Assemblea regionale Siciliana, dove dal 15 ottobre si potrà accedere solo provando la vaccinazione o il tampone negativo. Un paradosso che già promette fuoco e fiamme: “Se non mi faranno entrare, chiamerò i Carabinieri e denuncerò il segretario generale dell’Assemblea: è un mio diritto costituzionalmente sancito, sono un rappresentante regolarmente eletto, non possono impedirmi di entrare”, avverte Sergio Tancredi, consigliere regionale ex M5s passato ora nel gruppo dei dissidenti Attiva Sicilia (di cui fa parte anche la vice presidente dell’Assemblea regionale, Angela Foti). ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Uncontro illì dove per entrare è obbligatorio averlo, ovvero all’na, dove dal 15 ottobre si potrà accedere solo provando la vaccinazione o il tampone negativo. Un paradosso che già promette fuoco e fiamme: “Se non mi faranno entrare, chiamerò i Carabinieri e denuncerò il segretario generale dell’: è un mio diritto costituzionalmente sancito, sono un rappresentante regolarmente eletto, non possono impedirmi di entrare”, avverte Sergio Tancredi, consigliereex M5sato ora nel gruppo dei dissidenti Attiva(di cui fa partela vice presidente dell’, Angela Foti). ...

Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Sicilia, il convegno organizzato in Assemblea regionale da chi paragona il green pass al nazismo: tra gli ospiti anche… - fattoquotidiano : Sicilia, il convegno organizzato in Assemblea regionale da chi paragona il green pass al nazismo: tra gli ospiti an… - paolocoa : FQ-Sicilia, il convegno organizzato in Assemblea regionale da chi paragona il green pass al nazismo: tra gli ospiti… - AnsaSicilia : Green pass: convegno su 'dittatura', polemiche a Palermo. All'Ars con la prevista presenza assessore regionale Istr… - grifeo : A #Marsala #Sicilia #Sicily #convegno internazionale, 15 ottobre #MuseoarcheologicoregionaleLilibeoMarsala:… -