Serie A | il Napoli prepara la sfida contro il Torino | contrattura all’adduttore per Petagna

Il Napoli di Spalletti continua a preparare la sfida di domenica pomeriggio in casa contro il Torino di Juric. Questa mattina la squadra ha prima svolto delle esercitazioni tattiche al Konami Training Center e poi una partita a campo ridotto. Assente Andrea Petagna, che ieri ha accusato una contrattura al muscolo adduttore lungo di sinistra. Ancora terapie per Malcuit ed Ounas mentre Lobotka ha lavorato parzialmente con il resto del gruppo. Sono invece rientrati dagli impegni nazionali Rrahmani, Osimhen e Zielinski.

