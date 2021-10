Senato, i 18enni potranno votare: scaduti i termini per il referendum. D’Incà: «I giovani se lo meritano» – Il video (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il voto al Senato anche per i 18enni sarà realtà. Ieri, 13 ottobre, è scaduto il termine per la presentazione delle firme per un eventuale referendum confermativo che non sarà necessario indire; a luglio scorso era stata approvata dal Parlamento la riforma costituzionale che entrerà in vigore alle prossime elezioni politiche. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D’Incà ha commentato la notizia, specificando che ora il presidente Sergio Mattarella potrà promulgare la legge. «Un provvedimento che i nostri giovani meritano», ha detto. «Il Movimento 5 Stelle ha sempre creduto nella forza e nelle capacità dei giovani ed è per questo che abbiamo proposto, ci siamo battuti e abbiamo ottenuto la possibilità per chi ha compiuto 18 anni di ... Leggi su open.online (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il voto alanche per isarà realtà. Ieri, 13 ottobre, è scaduto il termine per la presentazione delle firme per un eventualeconfermativo che non sarà necessario indire; a luglio scorso era stata approvata dal Parlamento la riforma costituzionale che entrerà in vigore alle prossime elezioni politiche. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federicoha commentato la notizia, specificando che ora il presidente Sergio Mattarella potrà promulgare la legge. «Un provvedimento che i nostri», ha detto. «Il Movimento 5 Stelle ha sempre creduto nella forza e nelle capacità deied è per questo che abbiamo proposto, ci siamo battuti e abbiamo ottenuto la possibilità per chi ha compiuto 18 anni di ...

