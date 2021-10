Senato: domani giornata su alfabetizzazione digitale (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - domani, in Senato, su iniziativa del Senatore questore Antonio De Poli, si svolgerà una giornata dedicata all'alfabetizzazione digitale. Il primo appuntamento, in agenda, è alle ore 12: nella Sala Caduti di Nassirya, si svolgerà una conferenza stampa durante la quale verrà presentata la nona edizione del Digitalmeet 2021, festival dedicato all'alfabetizzazione digitale che si svolgerà dal 19 al 23 ottobre in tutta Italia. Durante la conferenza stampa, cui parteciperanno, fra gli altri, il Senatore De Poli e Gianni Potti (founder Digitalmeet 2021), verrà presentata una ricerca condotta da Infocamere sulle donne protagoniste della Digital transformation del Paese. La conferenza stampa verrà trasmessa in ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 14 ottobre 2021) Roma, 14 ott. (Adnkronos) -, in, su iniziativa delre questore Antonio De Poli, si svolgerà unadedicata all'. Il primo appuntamento, in agenda, è alle ore 12: nella Sala Caduti di Nassirya, si svolgerà una conferenza stampa durante la quale verrà presentata la nona edizione del Digitalmeet 2021, festival dedicato all'che si svolgerà dal 19 al 23 ottobre in tutta Italia. Durante la conferenza stampa, cui parteciperanno, fra gli altri, ilre De Poli e Gianni Potti (founder Digitalmeet 2021), verrà presentata una ricerca condotta da Infocamere sulle donne protagoniste della Digital transformation del Paese. La conferenza stampa verrà trasmessa in ...

