“Sempre peggio | osceno” Armando Incarnato | il nuovo look dopo le critiche

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Ancora durissimepera ‘Uomini e Donne’. Il cavaliere è stato nuovamente preso di mira,l’ultima puntata, andata in onda giovedì 14 ottobre su Canale 5. Non è ovviamente la prima volta che viene criticato aspramente per i suoi comportamenti o comunque per altro che lo riguarda direttamente. E sicuramente anche stavolta replicherà agli hater, come fatto recentemente. Una guerra social che sembra destinata a proseguire probabilmente ancora a lungo. Una settimana fa ha preso una decisione netta e improvvisa, infatti si è alzato dal parterre di ‘Uomini e Donne’ e ha abbandonato lo studio tra lo stupore di tutti. Ha affermato, rivolgendosi anche a Gianni Sperti: “Mi dà fastidio questa situazione. Non riesci a capire che sono quattro puntate che lui parla di me?”. Ma l’opinionista della ...