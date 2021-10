Selvaggia Lucarelli dalla parte di Ambra dopo il tapiro: la frecciata a Vanessa Incontrada (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono stante centinaia le persone che si sono esposte dopo la notizia del tapiro d’oro ad Ambra Angiolini, non comprendendone il senso. E tra gli altri, anche Selvaggia Lucarelli ha voluto prendere posizione e dire la sua sul tapiro che l’attrice ha ricevuto da Valerio Staffelli, nello stesso giorno in cui la notizia della fine della sua storia con Allegri, era stata data dalle riviste di cronaca rosa. Ci stiamo tutti chiedendo effettivamente i motivi per i quali arriva un tapiro, quando una storia finisce, questo ce lo dovrebbe spiegare Staffelli, e anche il perchè della consegna ad Ambra. Forse perchè sull’articolo della rivista Chi, si leggeva “Max Allegri è sparito” e allora l’attrice era attapirata perchè è stata mollata? Una caduta di stile, ma ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono stante centinaia le persone che si sono espostela notizia deld’oro adAngiolini, non comprendendone il senso. E tra gli altri, ancheha voluto prendere posizione e dire la sua sulche l’attrice ha ricevuto da Valerio Staffelli, nello stesso giorno in cui la notizia della fine della sua storia con Allegri, era stata data dalle riviste di cronaca rosa. Ci stiamo tutti chiedendo effettivamente i motivi per i quali arriva un, quando una storia finisce, questo ce lo dovrebbe spiegare Staffelli, e anche il perchè della consegna ad. Forse perchè sull’articolo della rivista Chi, si leggeva “Max Allegri è sparito” e allora l’attrice era attapirata perchè è stata mollata? Una caduta di stile, ma ...

Advertising

Massimiliano699 : RT @MassMing: 'Ambra ha lasciato Allegri perché non si aggiornava. ne parleremo stasera su #bonobotv con Cassano, Selvaggia Lucarelli, un r… - peseroforever : RT @MassMing: 'Ambra ha lasciato Allegri perché non si aggiornava. ne parleremo stasera su #bonobotv con Cassano, Selvaggia Lucarelli, un r… - Roy_Ven : RT @MassMing: 'Ambra ha lasciato Allegri perché non si aggiornava. ne parleremo stasera su #bonobotv con Cassano, Selvaggia Lucarelli, un r… - commentireali : Mi sa che selvaggia lucarelli abbia qualcosa da dire dulla acconciatura della santanchè #ZonaBianca @stanzaselvaggia - DCSIProductions : @FmMosca @GiulioMarini2 No green pass, no obbligo vaz, no more virostars, e no Selvaggia Lucarelli che #harottercazzo ?????? -