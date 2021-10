Selvaggia Lucarelli contro Staffelli per il tapiro ad Ambra: “Un agguato vile a una donna che soffre” (Di giovedì 14 ottobre 2021) La notizia della rottura tra Ambra Angiolini e l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri non ha lasciato indifferente i numerossissimi fan dell’attrice, e nemmeno i tifosi bianconeri. L’anticipazione di ‘Chi’, confermata da un post della figlia dell’attrice Jolanda, ha infatti sollevato un dibattito acceso fra il popolo del web. A cominciare dalla giornalista e opinionista Selvaggia Lucarelli che, dalle pagine di Instagram, ha lanciato un ‘j’accuse alla trasmissione ‘Striscia la Notizia’ che ieri ha consegnato il tapiro d’Oro ad Ambra ‘rea’ di essere la vittima di un presunto tradimento dell”allegro’ Allegri. Le accuse alla trasmissione di Canale 5 “Caro Valerio Staffelli, il tapiro è da sempre una specie di Oscar delle gaffe, dei tafferugli televisivi, di fatti ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 14 ottobre 2021) La notizia della rottura traAngiolini e l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri non ha lasciato indifferente i numerossissimi fan dell’attrice, e nemmeno i tifosi bianconeri. L’anticipazione di ‘Chi’, confermata da un post della figlia dell’attrice Jolanda, ha infatti sollevato un dibattito acceso fra il popolo del web. A cominciare dalla giornalista e opinionistache, dalle pagine di Instagram, ha lanciato un ‘j’accuse alla trasmissione ‘Striscia la Notizia’ che ieri ha consegnato ild’Oro ad‘rea’ di essere la vittima di un presunto tradimento dell”allegro’ Allegri. Le accuse alla trasmissione di Canale 5 “Caro Valerio, ilè da sempre una specie di Oscar delle gaffe, dei tafferugli televisivi, di fatti ...

