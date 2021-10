Selvaggia Lucarelli al veleno contro Vanessa Incontrada: “Potevi evitare di …” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ieri è stato portato il Tapiro d’oro ad Ambra per il tradimento subito dal compagno, Massimiliano Allegri. Il servizio di Striscia non è piacito a molti perché è sembrato infierire su una donna che già sta soffrendo molto senza averne la minima responsabilità. Selvaggia Lucarelli contro Valerio Staffelli Selvaggia Lucarelli ha scritto un post sui social contro Striscia la notizia e Valerio Staffelli: “Il tapiro è da sempre una specie di Oscar delle gaffe, dei tafferugli televisivi, di fatti di cronaca e costume su cui sorridere. Uno dei pochi riti televisivi sopravvissuti all’usura del tempo. Io ne ho due, uno preso perché ho pensato di aver subito il furto di una macchina, per poi comprarne una nuova e ritrovare l’altra. E un tapiro perché Belen mi cacció dal suo bar, insieme a ... Leggi su cityroma (Di giovedì 14 ottobre 2021) Ieri è stato portato il Tapiro d’oro ad Ambra per il tradimento subito dal compagno, Massimiliano Allegri. Il servizio di Striscia non è piacito a molti perché è sembrato infierire su una donna che già sta soffrendo molto senza averne la minima responsabilità.Valerio Staffelliha scritto un post sui socialStriscia la notizia e Valerio Staffelli: “Il tapiro è da sempre una specie di Oscar delle gaffe, dei tafferugli televisivi, di fatti di cronaca e costume su cui sorridere. Uno dei pochi riti televisivi sopravvissuti all’usura del tempo. Io ne ho due, uno preso perché ho pensato di aver subito il furto di una macchina, per poi comprarne una nuova e ritrovare l’altra. E un tapiro perché Belen mi cacció dal suo bar, insieme a ...

