Segnalare posti di blocco stradali su Whatsapp non è reato (Di giovedì 14 ottobre 2021) AGI - "Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste": secondo il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, Segnalare la presenza di posti di blocco stradali non è reato. Respinta, quindi, la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura. Il pubblico ministero Paola Vetro, in seguito all'indagine della polizia che casualmente aveva scoperto, in seguito al sequestro di un telefono cellulare, l'esistenza di un gruppo Whatsapp dove decine di automobilisti si scambiavano informazioni sulla presenza di posti di blocco nelle strade, aveva chiesto il processo per l'accusa di interruzione di pubblico servizio. Nella lista degli imputati (difesi, fra gli altri, dagli avvocati Luigi Troja, Calogero Lo ... Leggi su agi (Di giovedì 14 ottobre 2021) AGI - "Non luogo a procedere perché il fatto non sussiste": secondo il giudice dell'udienza preliminare del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo,la presenza didinon è. Respinta, quindi, la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla Procura. Il pubblico ministero Paola Vetro, in seguito all'indagine della polizia che casualmente aveva scoperto, in seguito al sequestro di un telefono cellulare, l'esistenza di un gruppodove decine di automobilisti si scambiavano informazioni sulla presenza didinelle strade, aveva chiesto il processo per l'accusa di interruzione di pubblico servizio. Nella lista degli imputati (difesi, fra gli altri, dagli avvocati Luigi Troja, Calogero Lo ...

Advertising

sulsitodisimone : Segnalare posti di blocco stradali su Whatsapp non è reato - ilcirotano : Segnalare posti di blocco stradali su Whatsapp non è reato - - ag_notizie : 'Segnalare posti di blocco su whatsapp non è reato', no dal gup a 62 rinvii a giudizio - TuttoBeneHuston : Constatare che esistano ancora persone che lampeggiano per segnalare la presenza di posti di blocco, riaccende in m… - pak977 : @lefrasidiosho @ImDisagiato Solo agli autovelox! I posti di blocco servono per la nostra sicurezza! C’é chi cammina… -