“Se c’è Maria De Filippi no”. Terremoto in tv, il conduttore più amato chiude la porta. Cambia tutto (Di giovedì 14 ottobre 2021) Considerato un vero e proprio sex symbol. È riuscito nella duplice difficile impresa di non reggere il confronto con il noto papà e allo stesso tempo imporre una televisione di qualità. Stiamo parlando di Alberto Angela, figlio d’arte del famoso Piero, che con le sue trasmissioni continua ad ottenere un successo dietro l’altro. “Meraviglie” e “Ulisse” sono due punti di riferimento chiave del palinsesto di mamma Rai. La divulgazione scientifica non aveva mai garantito così alti ascolti. Tanto che la rete pubblica in più di un’occasione ha pensato di ‘sfruttare’ l’onda per cercare di controbattere alla concorrenza di Mediaset. In particolare è il settimanale Oggi a rivelare un curioso retroscena che racconta della lotta tra Rai e Mediaset e di come questa abbia coinvolto da un lato Alberto Angela e dall’altra la signora della tv, ovvero Maria De ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 14 ottobre 2021) Considerato un vero e proprio sex symbol. È riuscito nella duplice difficile impresa di non reggere il confronto con il noto papà e allo stesso tempo imporre una televisione di qualità. Stiamo parlando di Alberto Angela, figlio d’arte del famoso Piero, che con le sue trasmissioni continua ad ottenere un successo dietro l’altro. “Meraviglie” e “Ulisse” sono due punti di riferimento chiave del palinsesto di mamma Rai. La divulgazione scientifica non aveva mai garantito così alti ascolti. Tanto che la rete pubblica in più di un’occasione ha pensato di ‘sfruttare’ l’onda per cercare di controbattere alla concorrenza di Mediaset. In particolare è il settimanale Oggi a rivelare un curioso retroscena che racconta della lotta tra Rai e Mediaset e di come questa abbia coinvolto da un lato Alberto Angela e dall’altra la signora della tv, ovveroDe ...

Advertising

fattoquotidiano : Boccassini, Maria Falcone: “Smarrito il senso del pudore e della sfera intima di chi non c’è più. Mio fratello si s… - NadeeshaUy : È domenica, a Milano c’è il sole e ho saputo di aver vinto il Premio Rapallo speciale intitolato ad Anna Maria Orte… - _fabasthoughts_ : a questo punto a maria piace prenderci in giro, non c’è altra spiegazione #uominiedonne - freegoriferita : @moltonervosa Io infatti ho continuato a vedere fino a quando c'erano anche Martin e Maria (?), poi ho abbandonato.… - maiohosonno1 : @nonstressatemi Dovrebbe essere oggi, ma non c'è la certezza al 100%. Personalmente credo che Maria inizierebbe la… -

Ultime Notizie dalla rete : c’è Maria U&D, Maria De Filippi caccia tronista Joele: quando andrà in onda la puntata e cosa mostrerà la conduttrice in puntata Funweek