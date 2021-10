Scuola e vaccino anti-Covid, Anief: “Non bisogna abbandonare le misure di protezione” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo il sindacato, lo dice pure la scienza: è vero che i vaccini hanno un ruolo fondamentale e innegabile nel contenere la pandemia di Covid-19, soprattutto evitando la malattia nelle forme gravi, ma poiché il virus SarsCoV2 continua a circola anche tra i vaccinati, diventa necessario non abbandonare le misure di protezione, come mascherine, distanziamento e igiene. Lo si apprende da una ricerca internazionale pubblicata sull’European Journal of Epidemiology dal gruppo dell’Università di Harvard. Svolta in 68 Paesi e 2.947 contee degli Stati Uniti, la ricerca indica che non c’è una correlazione fra l’aumento dei casi di Covid-19 e la percentuale di popolazione vaccinata: i primi continuano ad aumentare anche dove sono state vaccinate molte persone perché i vaccini, pur essendo la prima e fondamentale ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 14 ottobre 2021) Dopo il sindacato, lo dice pure la scienza: è vero che i vaccini hanno un ruolo fondamentale e innegabile nel contenere la pandemia di-19, soprattutto evitando la malattia nelle forme gravi, ma poiché il virus SarsCoV2 continua a circola anche tra i vaccinati, diventa necessario nonledi, come mascherine, distanziamento e igiene. Lo si apprende da una ricerca internazionale pubblicata sull’European Journal of Epidemiology dal gruppo dell’Università di Harvard. Svolta in 68 Paesi e 2.947 contee degli Stati Uniti, la ricerca indica che non c’è una correlazione fra l’aumento dei casi di-19 e la percentuale di popolazione vaccinata: i primi continuano ad aumentare anche dove sono state vaccinate molte persone perché i vaccini, pur essendo la prima e fondamentale ...

Advertising

davidefaraone : Il costo dei tamponi gratuiti ai no vax sarebbe di 1 mld di euro fino al dicembre 2021. Datemi una ragione valida p… - davidefaraone : Ad ottobre dello scorso anno ci preparavamo ad un nuovo lockdown. Oggi riapriamo i cinema, i teatri, gli stadi, to… - graziano_delrio : Siamo tornati a lavoro, scuola, in palestra, al cinema; possiamo viaggiare, fare una visita medica, incontrare gli… - info_zampa : RT @Blackmb7passi: Oggi parlavo con una mamma della mia scuola. Arrivata in Italia circa due anni fa. Mi raccontava di quanto si sentisse s… - Bea91244242 : @FmMosca @Smartitina Nella mia scuola NON SI PARLA di quello che sta -