Scream | il cult anni ‘90 sta per tornare | ecco il trailer

(Di giovedì 14 ottobre 2021) L’attesa è quasi finita e l’urlo finale (?) si avvicina: il quinto capitolo cinematografico di Scream, basato sui personaggi creati da Kevin Williamson (“papà” di Dawson’s Creek), è in arrivo negli Stati Uniti il 12 gennaio 2022 (anche in Italia la data dovrebbe restare invariata, grazie a Eagle Pictures). S’inizia a delineare così il progetto, reboot della pellicola cult Anni Novanta di Wes Craven e oggi ritornata in auge con alcuni personaggi della versione originale, di cui è finalmente disponibile il primo trailer italiano.

Advertising

sowmyasofia : RT @periodicodaily: Scream saga: un horror che è diventato un cult assoluto ~ #screamsaga #scream @Angelic00771245 - periodicodaily : Scream saga: un horror che è diventato un cult assoluto ~ #screamsaga #scream @Angelic00771245 - MoliPietro : Scream saga: un horror che è diventato un cult assoluto - zazoomblog : Scream saga: un horror che è diventato un cult assoluto - #Scream #saga: #horror #diventato - FrameSeven7 : Primo trailer per #Scream, reboot della celebre saga horror di #WesCraven, vero e proprio cult degli anni '90. -

Ultime Notizie dalla rete : Scream cult

Vanity Fair Italia

Paramount Pictures Italy ha diffuso il primo trailer italiano di '', il reboot delhorror degli Anni 90 di Wes Craven, che vede tornare gli interpreti del cast originale nei loro ruoli ...', ecco le prime immagini del reboot Nelle prime immagini del trailer (che rievoca alcune scenedell'originale) le vecchie vittime dell'assassino non sono più indifese ma si armano e ...Venticinque anni dopo il primo film, la saga riparte senza Wes Craven. Tra interpreti cult e novità, una certezza: il killer mascherato come «L'urlo» di Munch ...Dopo 25 anni l'incubo è tornato. Il 14 gennaio uscirà infatti il reboot di "Scream", che vedrà il letale assassino di nuovo in azione per terrorizzare gli storici protagonisti: Sidney (Neve Campbell), ...