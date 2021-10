Scontri a Beirut | 6 morti Amal ed Hezbollah contestano il giudice dell’inchiesta su esplosione al porto

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 14 ottobre 2021) Le organizzazioni sciiteedhanno accusato gruppi appartenenti al partito cristiano Forze libanesi per l'attacco lanciato oggi acontro i loro sostenitori, che secondo la Croce rossa libanese ha fatto almeno seie oltre 30 feriti. "Gruppi del partito Forze libanesi sono stati dispiegati nei quartieri e sui tetti degli edifici e hanno messo in atto operazioni di cecchinaggio per uccidere", si legge nel comunicato congiunto diffuso daed.In mattinata, colpi di arma da fuoco sono stati uditi in diversi quartieri di, in Libano, mentre centinaia di sostenitori delle organizzazioni sciite, per l'appunto, si sono radunate davanti al Palazzo di giustizia per protestare contro ...