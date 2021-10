"Sciogliere Forza Nuova? Si riorganizzerebbero online. Meglio attendere sentenza"

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 14 ottobre 2021) “Ci stiamo riflettendo”, ha detto Mario Draghi pochi giorni fa a chi gli chiedeva lumi sull’eventuale scioglimento didopo l’assalto alla sede nazionale della Cgil il 9 ottobre, a Roma. Il dossier è sul tavolo del governo e la questione è molto più complicata di come possa sembrare a un primo sguardo. Secondo Carlo Alberto Giusti, rettore della Link Campus University di Roma e professore ordinario di Diritto privato, i nodi della questione sono almeno due: il precedente, di peso, che verrebbe a crearsi in caso di scioglimento per decreto, e il fatto che una misura di questo genere, in un tempo in cui grazie alla tecnologia si possono organizzare azioni e condividere idee in pochi secondi, avrebbero un’efficacia solo parziale. Ci sono gli estremi per, alla luce degli ...