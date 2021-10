Sci alpino, Giorgio Rocca: “Torino 2006 mi rode ancora, ma nella vita c’è altro. Vinatzer è il futuro” (Di giovedì 14 ottobre 2021) La raggelante consapevolezza di come la vita, dopo averti ammaliato con le fanfare della gloria, possa in pochi istanti farti inabissare in un precipizio di angoscia. E’ questione di attimi, frazioni di secondo. Prima ti senti un Dio, tutto ti riesce facile e la vittoria diventa una compagna di viaggio abituale, quasi scontata; poi basta un errore per ritrovarsi nella polvere dopo un fragoroso impatto con la cruda realtà. E’ quanto racconta Giorgio Rocca nella sua autobiografia “Slalom. Vittorie e sconfitte tra le curve della mia vita“. Come dimenticare quelle meravigliose imprese a cavallo tra la fine del 2005 e l’inizio del 2006. Cinque vittorie consecutive in slalom, una dopo l’altra. “Non c’è due senza tre, il quattro vien da sé, la quinta è già vinta“. In quei ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) La raggelante consapevolezza di come la, dopo averti ammaliato con le fanfare della gloria, possa in pochi istanti farti inabissare in un precipizio di angoscia. E’ questione di attimi, frazioni di secondo. Prima ti senti un Dio, tutto ti riesce facile e la vittoria diventa una compagna di viaggio abituale, quasi scontata; poi basta un errore per ritrovarsipolvere dopo un fragoroso impatto con la cruda realtà. E’ quanto raccontasua autobiografia “Slalom. Vittorie e sconfitte tra le curve della mia“. Come dimenticare quelle meravigliose imprese a cavallo tra la fine del 2005 e l’inizio del. Cinque vittorie consecutive in slalom, una dopo l’altra. “Non c’è due senza tre, il quattro vien da sé, la quinta è già vinta“. In quei ...

