Sci alpino, c'è l'ok per le gare a Soelden dalla FIS dopo il controllo della neve (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Circo Bianco sta per tornare. La Coppa del Mondo di sci alpino inizierà il proprio percorso nella stagione 2021-2022 che culminerà nelle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Opening classico sarà quello sul ghiacciaio del Rettenbach a Soelden dove i migliori atleti già si stanno allenando in vista dei due giganti del 23 (gara femminile) e del 24 ottobre (gara maschile). Come riportato dall'Ansa, questa mattina sono stati effettuati i controlli sullo stato della neve austriaca e l'ok da parte della FIS è arrivato puntualmente. In casa Italia fari puntati sul trio delle meraviglie formato da Marta Bassino, Federica Brignone e Sofia Goggia, con la nativa di Cuneo che nell'annata passata seppe imporsi proprio davanti a Brignone, sublimando poi il tutto con la vittoria ...

