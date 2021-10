Scarpe artigianali da uomo: perché si preferisce il made in Italy (Di giovedì 14 ottobre 2021) perché in Italia e nel mondo si preferisce il made in Italy in tanti settori ad iniziare da quello delle Scarpe artigianali da uomo? Alla base di questa preferenza ci sono diversi elementi, ma innanzitutto lo stile e l’affidabilità di brand come Dellovo. Il settore delle Scarpe artigianali uomo infatti è da sempre sinonimo di italianità grazie all’impegno e alla passione, la cura nei dettagli, la scelta delle migliori materie prime, la sapienza degli artigiani e la capacità di visione degli imprenditori. Le calzature Dellovo riscuotono molto successo sia in Italia che all’esterno: questo brand di calzature incarna e racchiude infatti l’antica tradizione napoletana delle calzature made in ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 14 ottobre 2021)in Italia e nel mondo siilinin tanti settori ad iniziare da quello delleda? Alla base di questa preferenza ci sono diversi elementi, ma innanzitutto lo stile e l’affidabilità di brand come Dellovo. Il settore delleinfatti è da sempre sinonimo di italianità grazie all’impegno e alla passione, la cura nei dettagli, la scelta delle migliori materie prime, la sapienza degli artigiani e la capacità di visione degli imprenditori. Le calzature Dellovo riscuotono molto successo sia in Italia che all’esterno: questo brand di calzature incarna e racchiude infatti l’antica tradizione napoletana delle calzaturein ...

