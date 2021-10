Scappa da scuola a 11 anni, ritrovato a Roma (Di giovedì 14 ottobre 2021) Pontedera (Pisa), 14 ottobre 2021 - Mentre sei pattuglie dei carabinieri lo stavano cercando in tutta Pontedera lui, candidamente e con la faccia tosta dei suoi undici anni, agli agenti della Polfer ... Leggi su lanazione (Di giovedì 14 ottobre 2021) Pontedera (Pisa), 14 ottobre 2021 - Mentre sei pattuglie dei carabinieri lo stavano cercando in tutta Pontedera lui, candidamente e con la faccia tosta dei suoi undici, agli agenti della Polfer ...

Ultime Notizie dalla rete : Scappa scuola Scappa da scuola a 11 anni, ritrovato a Roma Per ore il sangue nelle vene del personale della scuola, oltre che in quello della mamma del bimbo, si è ghiacciato. Ore con il fiato sospeso ad attendere una notizia, quella buona. Quella del ...

Scappa da scuola a 11 anni, ritrovato a Roma LA NAZIONE Scappa da scuola a 11 anni, ritrovato a Roma Un bambino di 11 anni fuggito dalla De Amicis fermato alla stazione Tiburtina. "Voglio vedere il Colosseo", fa detto il piccolo ai carabinieri ...

