Save the Children: ogni anno 2 milioni di bambini muoiono per malnutrizione (Di giovedì 14 ottobre 2021) È un’emergenza mondiale quella che riguarda la malnutrizione nella primissima infanzia che, fa sapere Save the Children, colpisce ogni anno colpisce milioni di bambini nel mondo causando 2 milioni di morti. Cosa stanno facendo le istituzioni mondiali per questi bimbi? Un virus – in questo caso – che uccide la voglia di vivere dei più piccoli e colpisce il centro nevralgico delle coscienze industrializzate troppo concentrate sul benessere, sul qui e ora, poco inclini a rivolgere lo sguardo verso la povertà dilagante di alcune popolazioni che patiscono la fame morendo di stenti. milioni di piccole vite soppresse per la mancanza di un pezzo di pane. Save the Children: ... Leggi su gravidanzaonline (Di giovedì 14 ottobre 2021) È un’emergenza mondiale quella che riguarda lanella primissima infanzia che, fa saperethe, colpiscecolpiscedinel mondo causando 2di morti. Cosa stfacendo le istituzioni mondiali per questi bimbi? Un virus – in questo caso – che uccide la voglia di vivere dei più piccoli e colpisce il centro nevralgico delle coscienze industrializzate troppo concentrate sul benessere, sul qui e ora, poco inclini a rivolgere lo sguardo verso la povertà dilagante di alcune popolazioni che patiscono la fame morendo di stenti.di piccole vite soppresse per la mancanza di un pezzo di pane.the: ...

