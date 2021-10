Sara, morta a 53 anni dopo tre anni di coma. Fatale un malore dopo la cena di San Valentino (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sara Franzato aveva 53 anni e gestiva con il marito e altri soci la pizzeria San Giorgio ad Aviano, in provincia di Pordenone. Nel 2018 era stata colpita da un grave malore e a distanza di 3 anni , ... Leggi su leggo (Di giovedì 14 ottobre 2021)Franzato aveva 53e gestiva con il marito e altri soci la pizzeria San Giorgio ad Aviano, in provincia di Pordenone. Nel 2018 era stata colpita da un gravee a distanza di 3, ...

Advertising

hellgoo_22 : @noemi_remi9 Io: MA’ CAZZO SEI CAROLA lei: sarà lo swiffer ahahahaha Io morta #Amici21 - CarlottaMarche7 : RT @RiccardoLaudad1: alla fine del 2023....l italia sara gia morta per il 40%...poi magri ci diranno che il siero non funziona...figli di g… - RiccardoLaudad1 : alla fine del 2023....l italia sara gia morta per il 40%...poi magri ci diranno che il siero non funziona...figli d… - silvia_cnc : Ma alla fine di che è morta sara???? #chilhavisto - net3434 : La figlia col nome della morta ammazzata sarà di un allegro... #chilhavisto -