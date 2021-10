Advertising

italiaserait : Sanità: Scatizzi (Acoi): “Ritorno alle cure post-covid, la Regione Toscana frena” - salutegreen24 : “La Regione Toscana non più di 15 giorni fa ha fatto sapere ai chirurghi ospedalieri del territorio che,a causa di… -

Ultime Notizie dalla rete : Sanità Scatizzi

Adnkronos

...non ha dubbi: "Per il ritorno alle cure serve investire sulla chirurgia generale, in nuove tecnologie e personale, soprattutto negli ospedali del Sud. Sappiamo che in Italia ladel ......a causa di un deficit di bilancio nellaregionale consistente, pari a circa 350 milioni di ... Lo afferma Marco, direttore dell'Unità operativa complessa di Chirurgia Generale degli ...