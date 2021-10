Sangiovanni: “La scuola per me era un inferno. Sono stato vittima di bullismo” (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sangio ha svelato il suo passato difficile. Ecco le sue parole ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni: “Io bullizzato da compagni e professori” AMICI 20, SANGIO RIVELA: “LA scuola PER ME ERA DIVENTATA UN inferno”– Sangio, divenuto famoso dopo la sua partecipazione ad Amici 20, ha raccontato a cuore aperto la sua storia. Ecco le sue parole ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni: ”Avevo grossi problemi di ansia e paranoia. Ho fatto psicoterapia e ho pure preso dei medicinali. Ma solo quando ho cominciato anche a scrivere le cose Sono migliorate davvero. In che modo? Hai presente quel film horror dove c’è un demone interiore che ti imbruttisce? Quando le mie parole finivano sulle note del telefono era come se, per un po’, me ne potessi liberare”. Sangio ha poi così proseguito: “La scuola era diventata un ... Leggi su zon (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sangio ha svelato il suo passato difficile. Ecco le sue parole ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni: “Io bullizzato da compagni e professori” AMICI 20, SANGIO RIVELA: “LAPER ME ERA DIVENTATA UN”– Sangio, divenuto famoso dopo la sua partecipazione ad Amici 20, ha raccontato a cuore aperto la sua storia. Ecco le sue parole ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni: ”Avevo grossi problemi di ansia e paranoia. Ho fatto psicoterapia e ho pure preso dei medicinali. Ma solo quando ho cominciato anche a scrivere le cosemigliorate davvero. In che modo? Hai presente quel film horror dove c’è un demone interiore che ti imbruttisce? Quando le mie parole finivano sulle note del telefono era come se, per un po’, me ne potessi liberare”. Sangio ha poi così proseguito: “Laera diventata un ...

Advertising

redazionerumors : Il giovanissimo talento uscito dalla scuola di Amici è pronto a sperimentare le sue doti: per #Sangiovanni sarebbe… - D_Sangiovanni : RT @giulianol: La vicenda di Trieste dimostra che basta dire di no tutti insieme per mettere in crisi il sistema. Se a scuola e all'univers… - chiar4allegro : RT @realkekka: Sangiovanni un anno fa non era nemmeno entrato nella scuola. E oggi viene nominato insieme ad Elena e Alessandro tra le pers… - sara13100613 : RT @nonmichiamoale: Comunque la Mary che elogia Elena, Sangiovanni e AleHorse è fiera dei talenti che sono usciti dalla sua scuola #amici21 - nonmichiamoale : Comunque la Mary che elogia Elena, Sangiovanni e AleHorse è fiera dei talenti che sono usciti dalla sua scuola #amici21 -

Ultime Notizie dalla rete : Sangiovanni scuola Chi è Alberto La Malfa, in arte Albe: tutto sul cantante ... alle spalle ha ben sei inediti e, alle audizioni sostenute per entrare nella scuola di Amici porta ... Inoltre, come la stessa Cuccarini ha sottolineato, quanto la somiglianza fisica con Sangiovanni - ...

Amici 21: le anticipazioni della quarta puntata Gli ospiti Dopo Sangiovanni e Anna Valle, nella quarta puntata, come nuova ospite di Amici 21, ... anche lei non si è mostrata una concorrente modello all'interno della scuola di Amici 21 e, nel corso ...

Sangiovanni: "La scuola per me era un inferno. Sono stato vittima di bullismo" ZON.it Oggi l'appuntamento con Noi Magazine e gli incontri web della GDS Academy Domani il consueto appuntamento del giovedì con Noi Magazine , l'inserto di Gazzetta del Sud dedicato all'istruzione "scritto dai ragazzi, fatto per i ...

Si perde nei boschi della Val Brembilla: soccorso 14enne Le sue urla sono state sentite da un passante che ha allertato i soccorsi. Protagonista un ragazzino di 14 anni di Val Brembilla. Stando a quanto si è potuto sapere, il giovane s ...

... alle spalle ha ben sei inediti e, alle audizioni sostenute per entrare nelladi Amici porta ... Inoltre, come la stessa Cuccarini ha sottolineato, quanto la somiglianza fisica con- ...Gli ospiti Dopoe Anna Valle, nella quarta puntata, come nuova ospite di Amici 21, ... anche lei non si è mostrata una concorrente modello all'interno delladi Amici 21 e, nel corso ...Domani il consueto appuntamento del giovedì con Noi Magazine , l'inserto di Gazzetta del Sud dedicato all'istruzione "scritto dai ragazzi, fatto per i ...Le sue urla sono state sentite da un passante che ha allertato i soccorsi. Protagonista un ragazzino di 14 anni di Val Brembilla. Stando a quanto si è potuto sapere, il giovane s ...