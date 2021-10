Sangiovanni, da Amici alle Serie Tv: l’indiscrezione sul progetto futuro (Di giovedì 14 ottobre 2021) Importante indiscrezione sul futuro di Sangiovanni. Il giovane cantante potrebbe passare dal palco di Amici alle Serie TV La carriera dei ragazzi usciti dalla scorsa edizione di Amici prosegue a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 14 ottobre 2021) Importante indiscrezione suldi. Il giovane cantante potrebbe passare dal palco diTV La carriera dei ragazzi usciti dalla scorsa edizione diprosegue a… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

AsIshould_ : RT @iosonocesca: c'è gente che ascolta ariete, psicologi, blanco, rkomi, girl in red, olivia rodrigo, sangiovanni, rea e nicol di amici 21… - martinaainfa : RT @iosonocesca: c'è gente che ascolta ariete, psicologi, blanco, rkomi, girl in red, olivia rodrigo, sangiovanni, rea e nicol di amici 21… - sangiuliaetommy : RT @iosonocesca: c'è gente che ascolta ariete, psicologi, blanco, rkomi, girl in red, olivia rodrigo, sangiovanni, rea e nicol di amici 21… - m4rtinanna : RT @iosonocesca: c'è gente che ascolta ariete, psicologi, blanco, rkomi, girl in red, olivia rodrigo, sangiovanni, rea e nicol di amici 21… - iamanxiious : RT @iosonocesca: c'è gente che ascolta ariete, psicologi, blanco, rkomi, girl in red, olivia rodrigo, sangiovanni, rea e nicol di amici 21… -