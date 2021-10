San Paolo: Crespo lascia la panchina (Di giovedì 14 ottobre 2021) Hernan Crespo e il San Paolo si separano. Una decisione presa consensulamente dopo gli ultimi risultati deludenti che hanno fatto sprofondare la squadra al tredicesimo posto in classifica. L’ex attaccante di Inter, Milan e Parma lascia cosi il club dopo la conquista del titolo paulista avvenuta la scorsa stagione, a sedici anni dall’ultima volta. Hernan Crespo-San Paolo: perchè è finita? Non si è trattato di un fulmine a ciel sereno dato l’andamento disastroso dell’undici paulista. Il ruolino di marcia in campionato parla di 30 punti in 25 partite con appena tre punti sulla zona retrocessione. Ancora peggio nelle coppe per via della doppia eliminazione nella Libertadores, per mano dei rivali del Palmeiras, e in quella nazionale ad opera del Fortaleza. Toccherà ora a Rogerio Ceni riprendere il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 14 ottobre 2021) Hernane il Sansi separano. Una decisione presa consensulamente dopo gli ultimi risultati deludenti che hanno fatto sprofondare la squadra al tredicesimo posto in classifica. L’ex attaccante di Inter, Milan e Parmacosi il club dopo la conquista del titolo paulista avvenuta la scorsa stagione, a sedici anni dall’ultima volta. Hernan-San: perchè è finita? Non si è trattato di un fulmine a ciel sereno dato l’andamento disastroso dell’undici paulista. Il ruolino di marcia in campionato parla di 30 punti in 25 partite con appena tre punti sulla zona retrocessione. Ancora peggio nelle coppe per via della doppia eliminazione nella Libertadores, per mano dei rivali del Palmeiras, e in quella nazionale ad opera del Fortaleza. Toccherà ora a Rogerio Ceni riprendere il ...

Advertising

DiMarzio : Hernan #Crespo non è più l'allenatore del @SaoPauloFC. C'è il comunicato del club brasiliano - Gazzetta_it : Male in campionato, fuori dalle coppe: finisce l'avventura di Crespo al San Paolo - Agenzia_Ansa : Gigantesca tempesta di sabbia in Brasile. Sempre più frequenti, hanno causato la morte di sei persone a San Paolo.… - monicascapin77 : RT @donTonio66: 'Non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via'. (San Paolo) Se non quel poco di bene di cui - per graz… - stellaboxaca : RT @AdpSiena: Fra tutte le devozioni, questa di adorare Gesù sacramentato è la prima dopo i sacramenti, la più cara a Dio e la più utile a… -