Salvini a Draghi "Centrodestra propone pacificazione nazionale" (Di giovedì 14 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto un incontro a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e il segretario della Lega Matteo Salvini. "Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha incontrato a Palazzo Chigi il segretario della Lega, Matteo Salvini, per discutere dei provvedimenti economici di prossima emanazione, con particolare riferimento alla Legge di Bilancio e al decreto fiscale", si legge in una nota di Palazzo Chigi. Un'ora di colloquio tra il presidente del Consiglio e il leader del Carroccio: hanno parlato di attualità e dei prossimi provvedimenti economici. Tra le altre cose, Draghi e Salvini hanno confermato l'intenzione di non aumentare le tasse. Il leader della Lega – fa sapere il Carroccio – ha sottolineato l'esigenza di ritrovare al più presto un clima di unità e concordia ...

