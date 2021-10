Salvatore Masiello | “Ho rifiutato il Napoli quando era in Serie B | volevo disputare il massimo campionato”

(Di giovedì 14 ottobre 2021) L’ex calciatore diA,, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “1 Station Radio“. Parlando del, l’ex giocatore dell’Udinese ha svelato anche un retroscena diAurelio De Laurentiis lo chiamò per affrontare insieme laB. “Sono stato vicinissimo all’azzurro, maero in A e loro in B, rifiutai L'articolo

è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Il Napoli dovrebbe fare un sacrificio per far restare Insigne, lui vorrebbe restare a vita ma è ambito ora che è al top della carriera e con un Europeo vinto