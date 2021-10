Saluto fascista al cimitero Maggiore di Milano: per la Cassazione non è reato (Di giovedì 14 ottobre 2021) Come ha scritto Silvia Mancinelli, il Saluto fascista, in un contesto 'commemorativo', non è reato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione annullando senza rinvio "perché il fatto non sussiste" la ... Leggi su globalist (Di giovedì 14 ottobre 2021) Come ha scritto Silvia Mancinelli, il, in un contesto 'commemorativo', non è. Lo ha stabilito la Corte diannullando senza rinvio "perché il fatto non sussiste" la ...

Advertising

Adnkronos : Il saluto fascista non è reato: il caso di Milano, ecco la sentenza. - La7tv : #piazzapulita Inchiesta FanPage su Fratelli d'Italia, Formigli a Crosetto: 'Ma perché la Meloni non condanna il sal… - LucianaCiolfi : RT @eccapecca: Ah queste toghe rosse, ah... Saluto fascista al cimitero Maggiore di Milano: per la #Cassazione non è reato No #Fascismo ht… - emchella : RT @Adnkronos: Il saluto fascista non è reato: il caso di Milano, ecco la sentenza. - Che22peace71 : RT @SimoneAlliva: Il saluto #fascista, in un contesto 'commemorativo', non è reato Lo ha stabilito la Corte di Cassazione annullando senza… -