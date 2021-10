Salto con gli sci, per l’Italia un’estate pragmatica. Niente acuti, ma l’obiettivo per l’inverno è stato centrato (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Coppa del Mondo di Salto con gli sci avrà un inizio temporalmente differente per uomini e donne, che però cominceranno dal medesimo luogo, ovvero Nizhny Tagil. I maschi disputeranno due gare in Russia sabato 20 e domenica 21 novembre, mentre le ragazze saranno di scena la settimana successiva, venerdì 26 e sabato 27. Si vedrà cosa porterà l’inverno 2021-22 in casa Italia dopo un percorso di avvicinamento estivo caratterizzato da luci e ombre. Quantomeno le gare su plastica hanno permesso di raggiungere un traguardo di rilievo per un movimento come quello azzurro, ovvero la qualificazione alla prova a squadre miste dei Giochi olimpici di Pechino 2022. Due quote in entrambi i sessi sono di fatto acquisite, pertanto vedremo il quartetto italiano al via della succitata competizione. Senza velleità di medaglia, sia chiaro, ma quantomeno a testimoniare ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) La Coppa del Mondo dicon gli sci avrà un inizio temporalmente differente per uomini e donne, che però cominceranno dal medesimo luogo, ovvero Nizhny Tagil. I maschi disputeranno due gare in Russia sabato 20 e domenica 21 novembre, mentre le ragazze saranno di scena la settimana successiva, venerdì 26 e sabato 27. Si vedrà cosa porterà2021-22 in casa Italia dopo un percorso di avvicinamento estivo caratterizzato da luci e ombre. Quantomeno le gare su plastica hanno permesso di raggiungere un traguardo di rilievo per un movimento come quello azzurro, ovvero la qualificazione alla prova a squadre miste dei Giochi olimpici di Pechino 2022. Due quote in entrambi i sessi sono di fatto acquisite, pertanto vedremo il quartetto italiano al via della succitata competizione. Senza velleità di medaglia, sia chiaro, ma quantomeno a testimoniare ...

Advertising

Mov5Stelle : Il cosiddetto divario retributivo di genere rappresenta una vera e propria piaga per il nostro Paese. Con l’approv… - Eurosport_IT : Nicole Orlando SEI UNA FORZA ???? Doppio record del mondo nel salto in lungo (3,55 metri) e nel Triathlon con 2298 p… - artza1967 : RT @fai_cisl: #alimentare #13ottobre Al via il piano di #azionariato del @GruppoCampari, Massimiliano Albanese, SG @FaiLombardia: 'Importa… - chaotictacc : @Cubadry Jdjdjdjjd es muy buen pt me salto con 'me olvide decirte jsjdd xD' - shiroma0702 : RT @IGNitalia: Aspettando #ChocoboGP, facciamo un salto indietro nel tempo per scoprire tutti gli spin-off con protagonisti i pennuti giall… -