Salernitana, offerta da 50 milioni per acquistare il club (Di giovedì 14 ottobre 2021) 50 milioni di euro sul tavolo: è questa la proposta fatta ai Trustee Paolo Bertoli e Susanna Isgrò per l'acquisto della Salernitana, da parte del gruppo di imprenditori pugliesi e salernitani interessati al club. Da mesi in trattative con i due professionisti indicati dalla FIGC come gli unici interlocutori autorizzati alla vendita della società granata (per il rispetto delle norme sulla multiproprietà), la cordata avrebbe formulato l'offerta senza aspettare l'ultimo termine per le domande, fissato al prossimo 15 novembre: una mossa probabilmente fatta per affermare la concreta volontà di assumere la guida del club.

Cessione club granata: cordata di imprenditori pugliesi e salernitani offre 50 milioni Sul tavolo cinquanta milioni di euro per acquistare la Salernitana. È l'offerta ai Trustee Paolo Bertoli e Susanna Isgrò - come riporta, in prima pagina, il quotidiano 'La Città' oggi in edicola - formulata dalla cordata di imprenditori pugliesi e ...

