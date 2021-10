Ruggeri: «Non amo il prossimo, ma penso che la vita degli altri sia interessante se la si sa leggere» (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Corriere della Sera intervista Enrico Ruggeri: il prossimo 21 ottobre riceverà il Premio Tenco alla carriera. Racconta da dove proviene la sua vena creativa. «Dalla voglia di raccontare. Io non amo il prossimo mio come me stesso. Però il prossimo mi interessa molto e soprattutto parto dal presupposto che sulla vita di ogni essere umano puoi fare un film, scrivere un romanzo. Insomma, la vita della gente è sempre interessante se la sai leggere. Quindi io racconto storie. Inizialmente l’ho fatto solo con le canzoni poi ho continuato con libri, radio e tv». Si definisce: «Io sono più malinconico nelle canzoni che nella vita. Quando sono di buon umore esco con gli amici a far baldoria. La canzone è figlia della malinconia. Molti ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 14 ottobre 2021) Il Corriere della Sera intervista Enrico: il21 ottobre riceverà il Premio Tenco alla carriera. Racconta da dove proviene la sua vena creativa. «Dalla voglia di raccontare. Io non amo ilmio come me stesso. Però ilmi interessa molto e soprattutto parto dal presupposto che sulladi ogni essere umano puoi fare un film, scrivere un romanzo. Insomma, ladella gente è semprese la sai. Quindi io racconto storie. Inizialmente l’ho fatto solo con le canzoni poi ho continuato con libri, radio e tv». Si definisce: «Io sono più malinconico nelle canzoni che nella. Quando sono di buon umore esco con gli amici a far baldoria. La canzone è figlia della malinconia. Molti ...

