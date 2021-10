Rugby, Italia: il caso Allan, prima crepa nella scelta di Crowley ct (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono stati annunciati ieri i 34 nomi dei convocati di Kieran Crowley per i test match autunnali di Rugby dell’Italia contro All Blacks, Argentina e Uruguay. 34 nomi, ma a fare notizia è il trentacinquesimo. Quello che non c’è. Cioè l’apertura degli Harlequins, ex Benetton Treviso, Tommaso Allan. Un assenza che pone dei dubbi sulla scelta di Crowley come ct azzurro. “Tommy Allan non è disponibile per i test match delle Autumn Nations Series per motivi personali. Non ha chiuso definitivamente la porta alla nazionale, ma ha scelto di non rendersi convocabile per le partite di novembre. Ha parlato con me delle sue motivazioni e personalmente rispetto la sua scelta, ma se volete altre informazioni sulle sue ragioni dovrete chiederle direttamente a lui” ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) Sono stati annunciati ieri i 34 nomi dei convocati di Kieranper i test match autunnali didell’contro All Blacks, Argentina e Uruguay. 34 nomi, ma a fare notizia è il trentacinquesimo. Quello che non c’è. Cioè l’apertura degli Harlequins, ex Benetton Treviso, Tommaso. Un assenza che pone dei dubbi sulladicome ct azzurro. “Tommynon è disponibile per i test match delle Autumn Nations Series per motivi personali. Non ha chiuso definitivamente la porta alla nazionale, ma ha scelto di non rendersi convocabile per le partite di novembre. Ha parlato con me delle sue motivazioni e personalmente rispetto la sua, ma se volete altre informazioni sulle sue ragioni dovrete chiederle direttamente a lui” ha ...

