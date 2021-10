Rugby, Innocenti: “Campo dell’Olimpico tornerà ad essere perfetto come in passato” (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Siamo certi che il Campo dell’Olimpico tornerà a essere perfetto come in passato. In tanti casi ci ha giocato il Rugby e poi il calcio, non vedo problematiche”. A dichiararlo è Marzio Innocenti, presidente della Federazione Italiana Rugby, a margine dell’incontro odierno con la sottosegretaria Vezzali e i vertici di Sport e Salute per parlare dei contributi alle federazioni. “Contro gli All-Blacks sarà un grande momento sportivo, mi aspetto una grande partita e uno stadio pieno per quanto possibile”. Chiusura sull’astinenza di vittorie dell’Italia al Sei Nazioni: “Dopo cinque anni che non si vince, non è che basta cambiare il governo federale, ma stiamo cercando di mettere l’Italia nelle condizioni di ... Leggi su sportface (Di giovedì 14 ottobre 2021) “Siamo certi che ilin. In tanti casi ci ha giocato ile poi il calcio, non vedo problematiche”. A dichiararlo è Marzio, presidente della Federazione Italiana, a margine dell’incontro odierno con la sottosegretaria Vezzali e i vertici di Sport e Salute per parlare dei contributi alle federazioni. “Contro gli All-Blacks sarà un grande momento sportivo, mi aspetto una grande partita e uno stadio pieno per quanto possibile”. Chiusura sull’astinenza di vittorie dell’Italia al Sei Nazioni: “Dopo cinque anni che non si vince, non è che basta cambiare il governo federale, ma stiamo cercando di mettere l’Italia nelle condizioni di ...

