Rugby: i giocatori potranno indossare i leggings (Di giovedì 14 ottobre 2021) La notizia fa sorridere e le battute in queste ore si sprecano. Ma c’è poco da ridere, perché la scelta di World Rugby guarda ancora una volta alla sicurezza e all’incolumità dei rugbisti. Da oggi, infatti, i maschi (le donne già potevano farlo, ndr.) potranno indossare i leggings sotto i pantaloncini anche nelle partite ufficiali. “Con alcuni giocatori suscettibili alle abrasioni su superfici artificiali, la decisione offre ai giocatori la possibilità di indossare leggings come misura preventiva, massimizzando l’accesso al gioco” ha dichiarato World Rugby, che però va oltre. “World Rugby lavorerà anche con le Federazioni e i fornitori di erba artificiale ufficiali per garantire che vengano osservati rigorosi programmi ... Leggi su oasport (Di giovedì 14 ottobre 2021) La notizia fa sorridere e le battute in queste ore si sprecano. Ma c’è poco da ridere, perché la scelta di Worldguarda ancora una volta alla sicurezza e all’incolumità dei rugbisti. Da oggi, infatti, i maschi (le donne già potevano farlo, ndr.)sotto i pantaloncini anche nelle partite ufficiali. “Con alcunisuscettibili alle abrasioni su superfici artificiali, la decisione offre aila possibilità dicome misura preventiva, massimizzando l’accesso al gioco” ha dichiarato World, che però va oltre. “Worldlavorerà anche con le Federazioni e i fornitori di erba artificiale ufficiali per garantire che vengano osservati rigorosi programmi ...

Advertising

ElCondoorr : RT @LM_1292: Si forzerà per giocare a Roma in un manto devastato dal match di rugby e, il giorno dopo, Lazio-Salernitana, mettendo a rischi… - grafuio : RT @LM_1292: Si forzerà per giocare a Roma in un manto devastato dal match di rugby e, il giorno dopo, Lazio-Salernitana, mettendo a rischi… - LucaZucchetti98 : RT @LM_1292: Si forzerà per giocare a Roma in un manto devastato dal match di rugby e, il giorno dopo, Lazio-Salernitana, mettendo a rischi… - Zeta80312731 : RT @LM_1292: Si forzerà per giocare a Roma in un manto devastato dal match di rugby e, il giorno dopo, Lazio-Salernitana, mettendo a rischi… - Milan_eBasta : RT @LM_1292: Si forzerà per giocare a Roma in un manto devastato dal match di rugby e, il giorno dopo, Lazio-Salernitana, mettendo a rischi… -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby giocatori Rugby, verso Italia - All Blacks all'Olimpico, esordienti e sorprese nel gruppo di Crowley, ct al debutto I biglietti per le tre partite ... il nuovo team manager, l'ingegnere Giorgio Morelli, aquilano ed tallonatore azzurro con 26 caps e due scudetti in neroverde, si è appellato alla famiglia del rugby, ai giocatori, ai volontari, agli ...

Ok ai leggins in campo anche per gli uomini contro le sbucciature Presto potrebbe non essere insolito assistere a una partita di rugby maschile in cui giocatori indossano i leggings. World rugby infatti ha modificato le proprie regole per consentire non più soltanto alle donne di coprirsi le gambe durante le sfide. La decisione ...

World rugby, ok a leggings anche per gli uomini Agenzia ANSA Rugby: i giocatori potranno indossare i leggings La notizia fa sorridere e le battute in queste ore si sprecano. Ma c’è poco da ridere, perché la scelta di World Rugby guarda ancora una volta alla sicurezza e all’incolumità dei rugbisti. Da oggi, in ...

Italrugby: 11 Zebre convocate per il raduno di Verona Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per il raduno di Verona – in preparazione delle Autumn Nations Series – in progra ...

... il nuovo team manager, l'ingegnere Giorgio Morelli, aquilano ed tallonatore azzurro con 26 caps e due scudetti in neroverde, si è appellato alla famiglia del, ai, ai volontari, agli ...Presto potrebbe non essere insolito assistere a una partita dimaschile in cuiindossano i leggings. Worldinfatti ha modificato le proprie regole per consentire non più soltanto alle donne di coprirsi le gambe durante le sfide. La decisione ...La notizia fa sorridere e le battute in queste ore si sprecano. Ma c’è poco da ridere, perché la scelta di World Rugby guarda ancora una volta alla sicurezza e all’incolumità dei rugbisti. Da oggi, in ...Kieran Crowley, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la lista dei giocatori convocati per il raduno di Verona – in preparazione delle Autumn Nations Series – in progra ...